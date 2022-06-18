رئيس الوزراء البريطاني: العالم سئم من موضوع أوكرانيا

2022/06/18 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العالم سئم من موضوع أوكرانيا، منوها بأنه بدأ يظهر التعب والتململ من موضوع أوكرانيا في جميع أنحاء العالم.وأضاف جونسون على قناة سكاي نيوز: “من المهم للغاية القيام برحلات إلى أوكرانيا، لا سيما في هذا الوقت الصعب.نحن قلقون من أن التعب القليل من أوكرانيا بدأ […]

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