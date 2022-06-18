شاهد.. صيحات استهجان بخطاب سيناتور بسبب قوانين السلاح بأمريكا

2022/06/18 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض السناتور الجمهوري جون كورنين لصيحات الاستهجان في مؤتمر للحزب الجمهوري في هيوستن.

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