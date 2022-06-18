80 شمعة يطفئها بول ماكارتني اليوم.. أيقونة الموضة والموسيقى في آن

2022/06/18 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما تمتع الموسيقي الشهير وعضو فريق البيتلز السابق بول مكارتني بذوق خاص في الموضة.واحتفالًا بعيد ميلاده اليوم، السبت، إليكم لمحة عن أفضل محطات الموضة لديه.

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