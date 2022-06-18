اتحاد الكرة: نجاح مباراة الشرطة والزوراء يتطلب وضع مصلحة رياضتنا بالمقام الأول

2022/06/18 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن نجاح مباراة الشرطة والزوراء يتطلب وضع مصلحة رياضتنا في المقام الأول.ونذكر اتحاد الكرة في بيان “أقيمَ، اليوم في مقرِّ الاتحاد، المُؤتمران الفنيّ والأمنيّ الخاصّان بمباراةِ فريقي الشرطة والزوراء التي تقامُ مساءَ اليوم السبت في الساعةِ الثامنة والنصف في ملعبِ الشعب الدوليّ وستشهدُ المباراة تتويجَ فريق الشُرطة […]

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