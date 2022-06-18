وزير التربية: الامتحانات روح العملية التربوية

2022/06/18 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد وزير التربية، علي الدليمي، اليوم السبت، أن العملية الامتحانية هي بمثابة روح العملية، مشدداً على ضرورة عدم ضياع مجهود الطالب الدراسي، ووضع خطط منهجية لتلافي المعوقات التي تؤثر سلباً على انجاح الامتحانات.وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي ،زار مقر اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في تربية الرصافة الثانية ، واطلع على سير عملها".وأضاف أن "الوزير التقى الدليمي خلال زيارته ، رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في تربية الرصافة الثانية ، الدكتور رياض كريم العمري وأعضاء اللجنة الفرعية المكلفين الجُدد وتباحث معهم حول سير العملية الامتحانية لطلبة الصف الثالث المتوسط".وأكد الوزير أن "العملية الامتحانية هي بمثابة روح العملية التربوية، وحث القائمين على هذه المهمة الوطنية بمواصلة الطريق بكل همة وإصرار وعدم ضياع مجهود الطالب الدراسي ووضع خطط منهجية لتلافي المعوقات التي تؤثر سلباً على انجاح الامتحانات والوصول الى افضل المستويات والنتائج" . وأعرب وزير التربية عن شكره لـ"رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في تربية الرصافة الثانية، لِما يبذلونه من جهود تصب في مصلحة الطالب والمؤسسة التعليمية على حدٍ سواء" .

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