الصحة تفتتح غدا أكبر مركز لعلاج متعاطي المخدرات: نضمن السرية للمرضى

2022/06/18 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، السبت، افتتاح أكبر مركز لتأهيل المتعاطين يوم غد الاحد، في بغداد – الرصافة، مؤكدة ضمان سرية المرضى الذين يخضعون للعلاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن “يوم غد الأحد سيشهد افتتاح أكبر مركز تأهيل لمتعاطي المخدرات في الرصافة “، مبيناً أن” المركز يعد الأكبر من ناحية حجمه في بغداد وجميع محافظات العراق”.

وأضاف أن “الوزارة لديها عدد من المراكز في بغداد، وهي ابن رشد، وفي ديالى والبصرة، ولكن الأسرة قليلة”.

وتابع: “أما المركز الذي سيفتتح فهو ليس بمستشفى، وإنما هو مركز لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك الدعم الصحي بعد مساعدته عن الاقلاع من المخدرات”.

وأشار إلى أن” هناك لجنة عليا لمكافحة المخدرات متكونة من الجهات الأمنية والاقتصادية والمنافذ الحدودية والصحة”.

وأكمل بالقول: إن “دور وزارة الصحة سيكون من خلال تأهيل المدمنين نفسياً وصحياً، ومعالجة الأعراض والمضاعفات الناجمة عن تعاطي المخدرات الخطيرة”.

وذكر أن “هناك نقصاً كبيراً في اعداد الملاكات المتخصصة بمعالجة المدمنين على المخدرات، لذلك فإن الوزارة بحاجة إلى دعم كبير”، مؤكداً أن “المدربين الكفوئين والمؤسسات الخاصة بإعادة التأهيل غير كافية “.

ولفت إلى أن “وزارة الصحة جهة فنية صحية لا تفرض الأحكام، وأي شخص متردد أو متخوف من مراجعة المؤسسة الصحية، إن كان الشخص متعاطياً أو أي أحد من أفراد عائلته، لا يتردد في زيارة المراكز الخاصة، ونحن نضمن له كامل السرية”، مؤكداً أن” وزارة الصحة لا علاقة لها بالاسم أو رقم هاتفه، ونحن لا نحاكم، نحن نقدم المساعدة الصحية فقط”.

ودعت وزارة الصحة كل الآباء والأمهات، إذا “اكتشفوا أي أحد من أفراد العائلة سلك طريق تعاطي المخدرات، الى اللجوء لطلب المساعدة الطبية من المؤسسات الصحية، ونحن نضمن لكم التأهيل والسرية الكاملة”.

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