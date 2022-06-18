مداخلة حول العام الثقافي في مصر عام 2021م - هدى توفيق

2022/06/18 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق لا شك أن ظهور جائحة كورونا المستجدة ( كوفيد ـ 19).



كان لها تاثير كبير على المشهد الثقافي في مصر، حال جميع المجالات الأخرى من الناحية السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية .



وإن كانت العملية الإبداعية ترتبط إلى حد كبير بالمبدع ، وقدرته على التفاعل الذهني والنفسي في انجاز عمله الإبداعي.



لكن أيضا الجدير بالذكر أن هذه الأزمة العالمية أدت لظهور ، وتنشيط فعاليات ، وأنشطة ثقافية تناسب وتقاوم ح ......





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