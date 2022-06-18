فيلم سيدة الجنة - كريم محمد الجمال

2022/06/18 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_محمد_الجمال سيدة الجنة أم سيدة الفتنةكزوبعة فنجان أو سحابة صيف مَرّت أخبار فيلم جديد في بريطانيا بعنوان ”سيدة الجنة ” يحكي قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ، من تأليف ياسر الحبيب رجل دين من الطائفة الشيعية معروف عنه التطرف والتشدد، بل والبذاءة والصفاقة أحياناً وتشجيعه على العنف أحياناً أخرى.



الفيلم من منظور رجل الدين الشيعي الكويتي المطارد والمطرود بأحكام قضائية والأسوأ من ذلك ما سمعته عنه بأذ ......





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