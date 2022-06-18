تصاعد استيراد الخضروات والفواكه بنسبة 10% في منفذ حدودي

2022/06/18 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مخلصون جمركيون، السبت، عن تصاعد استيراد الخضروات والفواكه بنسبة 10% من منفذ حدودي مع ايران.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال ابراهيم المشهداني مخلص جمركي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدل استيراد الخضروات والفواكه من ايران عبر منفذ مندلي الحدودي(100كم شرق بعقوبة) ارتفع بنسبة 10% خلال حزيران […]

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