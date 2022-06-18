لهذا السبب.. مقتل ضابط شرطة على يد ابنه في ذي قار

2022/06/18 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- ذي قارأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل ضابط شرطة في محافظة ذي قار على يد ابنه بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العقيد حيدر مايد قُتِل على يد ابنه بست إطلاقات نارية بسبب خلافات عائلية".وأكد، أن "الضابط المقتول، لم يقدم على الانتحار كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

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