سرايا السلام تعلن البراءة من شخصين يدعيان الانتماء اليها في واسط

2022/06/18 | 14:26 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن المسؤول العام لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري البراءة من شخصين يدعيان الانتماء اليها في محافظة واسط ويمارسان اعمالا وقحة ومسيئة.

ودعا المسؤول العام للسرايا في بيان رسمي، افرادها ، الى مقاطعتهما وعدم التعامل معهما مطلقاً.

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