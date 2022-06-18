2022/06/18 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتب الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي فصلاً جديداً من حكايته مع برشلونة، عندما أجاب على سؤال أحد المشجعين حول إمكانية انتقاله إلى تشيلسي وأجاب الفرنسي بأنه بخير في برشلونة.وظهر وأن عثمان ديمبلي قريب للغاية من الابتعاد عن نادي ملعب كامب نو هذا الصيف والانتقال إلى فريق تشيلسي للعمل مجدداً مع المدرب الألماني […]

ظهرت المقالة تصريح مثير من ديمبلي عن مستقبله مع برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح مثير من ديمبلي عن مستقبله مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح مثير من ديمبلي عن مستقبله مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).