2022/06/18 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 70 في المائة.
إليكم تقرير مراسلة CNN جمانا كرادشه عما يغذي أسوأ تضخم في تركيا منذ عقدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 70% بمايو.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إليكم تقرير مراسلة CNN جمانا كرادشه عما يغذي أسوأ تضخم في تركيا منذ عقدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 70% بمايو.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 70% بمايو.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).