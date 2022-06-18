ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 70% بمايو.. والسبب؟

2022/06/18 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 70 في المائة.إليكم تقرير مراسلة CNN جمانا كرادشه عما يغذي أسوأ تضخم في تركيا منذ عقدين.

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