هجوم بسلاح حاد بمطار سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة

2022/06/18 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت السلطات الأمريكية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، في صالة المغادرة بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن هاجمهم رجل بسلاح حاد.

وقال روبرت رويكا، المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو في بيان، إن "المشتبه به توجه إلى المطار وتجول حول صالة المغادرة قبل أن يسحب السلاح ويهاجم ثلاثة رجال".

وأضاف رويكا أن "الضحايا عولجوا من إصابات لا تهدد حياتهم في مكان الحادث"، لافتا إلى أنه "تم حجب هوية المشتبه به في الوقت الحالي، في انتظار التهم والتحقيق النشط".

المصدر: وكالات

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