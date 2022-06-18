طائرة مساعدات إماراتية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

2022/06/18 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت الإمارات السبت، طائرة تحمل على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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