انتشال جثة صبي قضى غرقا في شط الهاشمية جنوبي بابل

2022/06/18 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، انتشال جثة صبي يبلغ من العمر حوالي ١١ عاما قضى غرقاً في شط الهاشمية جنوبي المحافظة .

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية انتشال الجثة تمت بجهود حثيثة لمفارز طوارئ مركز شرطة الهاشمية بالاشتراك مع غواصي الشرطة النهرية".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية وتسليم جثة الصبي الى ذويه وفق السياقات القانونية ".

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