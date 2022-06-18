2022/06/18 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، امتلاكه مهلة جديدة للمضي بتشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الاطار كاظم علي عباس لـ (بغداد اليوم) إن "لدى قوى الاطار مهلة جديدة وهي العطلة البرلمان التشريعية ومدتها شهر كامل من أجل المضي بتشكيل الحكومة".

واضاف ان "بعد هذه المدة سيمضي الإطار بتشكيل الحكومة كما ينتظر نتائج مساعي اقناع الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية".

واشار عباس الى انه "من المفترض ان يستلم البرلمان قائمة النواب البدلاء وتكون عملية تأدية القسم بعد انتهاء عطلة البرلمان".

وأثار إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة الكثير من التساؤلات، بخصوص الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، والتداعيات التي يمكن أن تحدثها من إمكانية حل البرلمان والقيام بانتخابات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقناع الصدر أو تشكيل حكومة.. الإطار يتخذ من العطلة التشريعية فاصلا للمضي بحراكه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقناع الصدر أو تشكيل حكومة.. الإطار يتخذ من العطلة التشريعية فاصلا للمضي بحراكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).