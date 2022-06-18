تحطم مقاتلة إيرانية بأصفهان

2022/06/18 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحطمت مقاتلة إيرانية من طراز إف-14 تحطمت في إقليم أصفهان وسط البلاد، السبت، بعد عطل فني، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية للأنباء.وأضافت أن الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح بسيطة فحسب.

وقالت الوكالة "تعرضت مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز إف-14 لعطل فني أثناء مهمة هذا الصباح بينما كانت تهبط في قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان".

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