ما بين الجنوبي وجنوبي - جميلة شحادة

2022/06/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جميلة_شحادة ليست ال التعريف هي الفارقة بين قصيدة "الجنوبي"، للشاعر المصري الراحل، أمل دنقل، وبين كتاب "جنوبيّ" للكاتب والصحفي الأردني، رمضان الرواشدة (ولو أنها تعني الكثير).



وإنما هناك اختلاف بجنس العمل الأدبي، وأيضًا بجغرافية المكان الذي يتحدث عنه كل منهما؛ ولو أن الطفولة المسلوبة لكل من دنقل والرواشدة، كانت قاسمًا مشتركًا بينهما؛ فوصفها كل منهما في عمله، وأفردا لها حيزًا ومساحة.



على أي حال، لستُ بصدد نقد ال ......





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