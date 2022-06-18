الحوار الوطنيّ في تونس/ حضور الغائب وغياب الحاضر - الطايع الهراغي

2022/06/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "إذا كنت ما تنويه فعلا مضارعا** مضى قبل أن تُلقى عليه الجوازم" (أبو الطّيّب المتنبّي )"القوّة المحرّكة للتّاريخ هي الحقيقة وليس الأكاذيب" (ليون تروتسكي )"وصلت الرّسالة التي بحرها بالحكم مسجور، ومن قرأها لاشكّ مأجور، وغرقت في أمواج بدعها الزّاخرة وعجبت من اتّساق عقودها الفاخرة" (أبو العلاء المعرّي / رسالة الغفران)1/الحــوار على ......





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