القبض على متهمين أثنين بتهريب النفط ومشتقاته في ميسان والبصرة

2022/06/18 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة الطاقة، اليوم السبت، القبض على متهمين أثنين وضبط عجلتين لتهريب النفط ومشتقاته في ميسان والبصرة.وذكر بيان لشرطة الطاقة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز الفوة الثاني التابع إلى لواء القوة الضاربة في محافظة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته كيا حمل، تحمل خزانات بلاستيكية محملة بمنتوج نفطي […]

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