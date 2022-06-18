محاولة فاشلة من مانشستر يونايتد لتعويض دي يونج

2022/06/18 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أجرى مانشستر يونايتد محاولة فاشلة في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض صفقة الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة.ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حاول البحث عن خيارات أخرى في وسط الملعب، مع استمرار الصعوبات في صفقة دي يونج.وأشارت إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر أجروا اتصالات في الفترة الأخيرة مع المالي إيف […]

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