2022/06/18 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mVsy4osXx-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: تحسن تشهده العاصمة بغداد بأربع ساعات تجهيز للكهرباء وساعتين انقطاع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: تحسن تشهده العاصمة بغداد بأربع ساعات تجهيز للكهرباء وساعتين انقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).