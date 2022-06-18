وزير المالية: لدينا فرصة كبيرة لإعادة العراق كمورد رئيسي للكهرباء

2022/06/18 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا وزير المالية العراقي علي علاوي يوم السبت، إلى استثمار رؤوس الاموال العراقية للحفاظ على معدلات إنتاج النفط الحالية، مشددا على ضرورة التركيز على رفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية مرجحا تحول البلاد إلى مصدر للطاقة.

وقال علاوي في منتدى الطاقة الذي عقد في الجامعة الامريكية ببغداد؛ إنه "يجب على العراق تحويل استثمارات رأس المال للحفاظ على معدلات إنتاج النفط الحالية مع تحويل التركيز إلى إنتاج الكهرباء حيث من المتوقع أن ينمو الطلب. لدينا فرصة كبيرة لإعادة العراق كمورد رئيسي للكهرباء".

وأضاف علاوي؛ أن "العراق بحاجة اليوم لاتخاذ قرارات استراتيجية بناء على المكان الذي يريد أن يتموضع فيه بعد 20 عاما من الآن، قامت قطر باستثمارات ضخمة في إنتاج الغاز في تسعينيات القرن الماضي، لقد كان ذلك أحد أعظم القرارات الإستراتيجية التي تم اتخاذها وهم الآن يجنون ثمارها".

وشدد وزير المالية العراقي على أنه "إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة والشركاء المناسبين والتوجه الاستراتيجي الصحيح أعتقد أن هذا البلد يمكن أن يكون بسهولة المركز العالمي لتجارة الطاقة للقرن الحادي والعشرين وما بعده".

و الجامعة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، منتدى الطاقة السادس بمشاركة أمين عام منظمة اوبك محمد باركيندو وجمع من الوزراء والمسؤولين بالحكومة العراقية.

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