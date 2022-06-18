عن اية عملية سياسية تتحدثون

2022/06/18 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي ..من الغريب والغريب جدا أن يتحدث عراقي عن وجود عملية سياسية بعد كل هذا التدهور العام في بنية الدولة وفي بنية المجتمع ، فقد توارت الدولة بعد العام 2003 واجتجبت بفعل ظهور دول موازية عميقة ودول ظاهرة ، العميقة تكمن في الظلام لتخزن المسروق من قدرات الدولة المالية والمادية […]

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