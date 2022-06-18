قائمة بمبيعات المركزي العراقي.. أكثر من مليار و200 مليون دولار الاسبوع الماضي

2022/06/18 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعا إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وباع البنك المركزي بمجموع الايام الخمسة التي افتتح فيها مزاده الاسبوع الماضي، ابتداء من الاحد ولغاية الخميس، مليارا واحدا و204 ملايين و634 الفا و676 دولارا بمعدل يومي بلغ 240 مليونا و926 الفا و935 دولارا، مرتفعا بمقدار 2.43% عن الاسبوع الذي سبقه.

وكانت اعلى مبيعات للبنك خلال الاسبوع قد حصلت في يوم الاربعاء الماضي حيث باع 246 مليونا و383 ألفا و936 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات في يوم الاحد حيث بلغت فيها المبيعات 234 مليونا و801 ألف و247 دولاراً.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار واحد.

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