إمكانية حدوثه 1 في المليون.. أم تنتظر 4 أطفال بعدما اكتشفت حملها بتوأمين متطابقين

2022/06/18 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت امرأة في ولاية ماساتشوستس أنها ستلد أربعة أطفال.قصتها غاية في الندرة، لأنّ الأطباء يقولون إن أطفالها الأربعة هم في الحقيقة توأمان كل منهما متماثلين.

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