الانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الكهرباء.. وزير المالية: العراق يخطط ليكون أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

2022/06/18 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير المالية علي علاوي، اليوم

السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى

الطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن هناك

فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر

المنتجين للطاقة الكهربائية، أشار إلى

أن بإمكان العراق العو

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