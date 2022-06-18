بسبب ازمة المياه.. نائب يطالب بمعاقبة جماعية لحلف

2022/06/18 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب باسم خشان، اليوم السبت،

الحكومة والبرلمان العراقيين بتهديد

دول الناتو بـ"إجراءات عقابية" في حال

دافعت عن تركيا بشان ازمة المياه،

معتبراً أي دفاع من الحلف عن الاجراءات

التركية يجعله شريكا ل

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