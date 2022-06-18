2022/06/18 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى جمال احمد رشيد

التخصصية للاطفال بمحافظة السليمانية،

اليوم السبت، عن وفاة طفل بعد اصابته

بالاسهال، قبل وصوله الى المستشفى.

وقال مدير المستشفى الدكتور بشدار عبد

الله، في تصريح صحفي،

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