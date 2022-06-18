إعتذار البنك الدولي يكشف عورة مستوى التعليم في وزارة التربية

2022/06/18 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد ابراهيم ..بتاريخ 24/5/2022 كشف البنك الدولي في تقرير عن أن أكثر 90% من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرأون.بتاريخ 25/5/2022 ردت وزارة التربية على التقرير و قالت بأن البنك الدولي لا يمتلك أية صلاحيات في تقييم الوضع التربوي أو التعليمي في العراق.بتاريخ 6/6/2022 قدم الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي […]

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