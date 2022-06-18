الإنتر يتأهب لعودة لوكاكو من تشيلسي

2022/06/18 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت شبكة توتو ميركاتو أن الإنتر لا يشعر بالقلق من مسألة نجاحه في إعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي على سبيل الإعارة في هذا الصيف.وكانت بعض التقارير قد أوضحت بأن هناك خلاف حول سعر استعارة اللاعب بين الناديين، وأن الإنتر أوضح بأنه لن يرفع عرضه لاستعارة اللاعب عن 8 ملايين يورو […]

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