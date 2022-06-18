منظمة الصحة العالمية تدرس تغيير اسم

2022/06/18 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لمناقشة تفشي مرض جدري القردة، وما إذا كان ينبغي تغيير اسمه، وفق ما أورده موقع إذاعة "فويس أوف أميركا".

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