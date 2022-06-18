لا تترددى - محمد مهاجر

2022/06/18 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -لا تعبأى بوشوشة السمعمعارجوك لا تترددىافتحى الأبوابولترقص النسمات في صباحات الهناءودعى النخيل ليذرع الانحاء من شبقويمد ايديه العريقةداعيا للانعتاقويسعى كى يراقص اللحظات واليوم الحبيبلا تطرقى الأبوابفالبسمة الغناء تحتل الغرفوتمط ايديها الى الشرفاتوعلى خدودكوابتسامك الأسمرفاليوم رن بريق الحبورمى الينا باسمى ما لديهمن فلذات اكباد نهلن

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