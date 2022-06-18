صور من أربيل.. طوابير أمام مطعم خيري يوزع الطعام مجاناً لمحدودي الدخل

2022/06/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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اظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مطعما خيريا يوزع الطعام بالمجان وسط مدينة اربيل .

وتداول مدونون الصور، وكتبوا عليها أن هذا "المطعم الخيري يتواجد في منطقة بارك شار في مدينة اربيل ويقوم بتوزيع وجبات الغداء بشكل يومي على محدودي الدخل في المدينة".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أكدت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، أن نسبة الفقر في الإقليم بلغت 5.5 % وذلك اعتماداً على آخر إحصاء أجري في العام 2018.

واكدت الهيئة، أنه "تم احتساب خط الفقر في عام 2012 باعتبار أن كل فرد ينفق مبلغاً يتجاوز 105,500 دينار لن يحتسب تحت خط الفقر، وفي عام 2018 أجرينا مسحاً جديداً اعتمد على انفاق 111.000 لكل فرد وتبين أن نسبة الفقر بالإقليم بلغت 5.5 % ونحن الآن بصدد عمل مسح جديد وكبير وشامل خلال عام 2022 يستمر العمل به لمدة عام كامل".

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