2022/06/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

هرعت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، بمحاولة اخماد حريق اندلع بجوار جامعة القادسية.

وقال مصدر في الدفاع المدني لمراسل (بغداد اليوم)، إن "اعمدة الدخان تصاعدت بجوار مبنى جامعة القادسية بعد اشتعال النيران في الساحة المجاورة لها حيث توجد المجمعات السكنية للأساتذة والموظفين".

وأضاف أن "النيران اشتعلت بالقصب الموجود بالساحة مما أدى لتوسع رقعة النيران وايضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

وأشار الى أنه "لا نعرف من اشعلها ونعمل حاليا على اخمادها وهي تحت السيطرة ولم تنتقل الى المجمع السكني او الجامعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تهرع لاخماد حريق كبير بجوار جامعة القادسية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تهرع لاخماد حريق كبير بجوار جامعة القادسية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).