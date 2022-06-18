هذا ما يعنيه رفع سعر الفائدة الفيدرالية بالنسبة للرواتب

2022/06/18 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العمال الأمريكيون ارتفاع أجورهم بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ منتصف الثمانينيات.لكن التضخم ارتفع بسرعة كبيرة لدرجة أن العمال حصلوا على تخفيض في رواتبهم بدلاً من الارتفاع.

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