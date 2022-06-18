وزير المالية: العراق لديه فرصة ليكون أكبر منتج للكهرباء

2022/06/18 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، أشار إلى أن بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة.وقال علاوي، في كلمة له خلال منتدى الطاقة، إنه “يجب على العراق ألّا […]

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