بدءاً من اليوم.. دخول الايرانيين الى العراق براً بدون

2022/06/18 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم

السبت، ببدء تطبيق إلغاء سمة الدخول الى

العراق أمام الزائرين الإيرانيين

القادمين براً.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، أن

"السلطات العراقية فتحت الحدود البرية

مع إيران ال

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