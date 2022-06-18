مقتل ضابط كبير في شرطة ذي قار على يد ابنه

2022/06/18 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن مقتل

ضابط كبير في شرطة ذي قارعلى يد ابنه

"المراهق".

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن خلافا عائليا انتهى بقيام

مراهق يبلغ من العمر 15 عاما بقتل والده

الضابط بر

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