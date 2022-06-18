وسط إجراءات مشددة.. قوافل الحجاج تصل الحدود العراقية السعودية (صور)

2022/06/18 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس هيئة الحج والعمرة، ونائب قائد

العمليات المشتركة، ومحافظ كربلاء،

وعدد من القادة الأمنيين، اليوم السبت،

إلى منفذ عرعر الحدودي، للإشراف على

عملية تفويج الحجاج إلى السعودية.

وكانت قوافل نقل الحج

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