سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع انتهت مع رفع الاحتياط الأمريكي الفائدة 75 نقطة

2022/06/18 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار النفط الأسبوع الماضي سلسلة من المكاسب مع بدايته ثم ما لبث أن فقدها مع نهاية الأسبوع بعد إقدام بنك الاحتياط الأمريكي الأربعاء على رفع الفائدة 75 نقطة ، بعد مؤشرات التضخم الكبيرة التي شهدتها أمريكا والتي وصلت إلى 8.6% ما دفع البنوك المركزية حول العالم لإعلان رفع الفائدة على غرار بنك الاحتياطي الأمريكي ، ما أدى إلى اضطراب السوق خوفا من ركود محتمل وما نتج عن عملية رفع الفائدة من رفع لقيمة العملة الأمريكية في السوق ما أدى إلى تراجع أسعار النفط إلى مستوى قياسي حاد فاقداً 6% من قيمته ، منهياً بذلك 7 أسابيع من الارتفاعات المتكررة .

فقد وصل سعر برميل النفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 110.4 دولار للبرميل ، حيث فقد 7 دولارات لبرميل النفط الواحد ، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 113.2 دولار للبرميل منهية بذلك سبعة أسابيع من الارتفاعات، كما دفع تراجع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى الانخفاض في أسعار البترول، في الوقت الذي عززت فيه رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد ، وسط تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود، وساعدت هذه المخاوف في الضغوط التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من 7% مع قلق المحللين من أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في التأثير في الطلب على الوقود ، وقالت مجموعة السيارات (إيه.إيه.إيه) إن سعر السولار سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 5.798 دولار للجالون الجمعة بينما سجل سعر البنزين مستوى قياسياً بلغ 5.016 دولار .

من ناحية أخرى أدت عمليات الإغلاق في الصين بسبب انتشار كوفيد19 إلى تراجع الطلب العالمي على النفط مخافة الركود ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط لأكبر انخفاض من 7 أسابيع .

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