قريباً.. السيد الصدر في زيارة الى المملكة العربية السعودية

2022/06/18 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف قيادي في التيار الصدري، اليوم السبت، زيارة قريبة لزعيم التيار مقتدى الصدر الى المملكة العربية السعودية.

وقال القيادي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “السيد الصدر سيتوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، الى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج لهذا العام”.

وأضاف، القيادي الذي ارتأى عدم الكشف عن اسمه، أنه “حتى اللحظة لم يتم تنسيق عقد أي اجتماعات بين السيد الصدر والشخصيات المسؤولة في المملكة العربية السعودية”، مبينا أن “عقد هكذا اجتماعات وارد جداً وأن أي اجتماع سيعقد هناك لا يخلو بكل تأكيد من مناقشة أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأوضح أن، “قضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية وارد طرحها إذا ما جرى هكذا اجتماع”.

وكانت آخر زيارة للسيد مقتدى الصدر الى السعودية، في 30 تموز 2017، التي وصلها بدعوة رسمية.

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