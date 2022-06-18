واسط تخاطب المالية لتوضيح آلية تعيين 1000عقد ضمن الدعم الطارئ

2022/06/18 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

خاطب محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، وزارة المالية من أجل توضيح الآلية التي يتم اعتمادها في تعيين 1000عقد المدرجة ضمن قانون الامن الغذائي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن محافظ واسط خاطب وزارة المالية من أجل توضيح الآلية التي يتم اعتمادها في تعيين 1000عقد المدرجة ضمن قانون الامن الغذائي.

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