قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق



قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق
2022/06/18 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..

اكد الخبير القانوني رعد التميمي، السبت، بان انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق.

تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..

خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/، ان “انقرة تمارس ادوار عدوانية في العراق وما تقوم به في كردستان وسنجار وكلار مؤخرا هو استهداف ممنهج لأهداف مدنية تؤدي الى سقوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).



واصل القراءة على وكالة المعلومة


Sponsored Links