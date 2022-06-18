2022/06/18 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكد الخبير القانوني رعد التميمي، السبت، بان انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/، ان “انقرة تمارس ادوار عدوانية في العراق وما تقوم به في كردستان وسنجار وكلار مؤخرا هو استهداف ممنهج لأهداف مدنية تؤدي الى سقوط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد الخبير القانوني رعد التميمي، السبت، بان انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/، ان “انقرة تمارس ادوار عدوانية في العراق وما تقوم به في كردستان وسنجار وكلار مؤخرا هو استهداف ممنهج لأهداف مدنية تؤدي الى سقوط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).