قانوني: انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق

2022/06/18 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد الخبير القانوني رعد التميمي، السبت، بان انقرة ترتكب جرائم حرب في العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/، ان “انقرة تمارس ادوار عدوانية في العراق وما تقوم به في كردستان وسنجار وكلار مؤخرا هو استهداف ممنهج لأهداف مدنية تؤدي الى سقوط […]

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