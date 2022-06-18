تركيا والموصل واتفاقية لوزان

2022/06/18 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الرحمن المالكي|| منذ ايام الاحظ ترديد خرافة جديدة في الفيسبوك مفادها ان معاهدة لوزان سينتهي مدتها التي ابرمت على اساس مئة عام ، وستطالب تركيا بالموصل…الخ من الخرابيط العراقية الطيفة! للتوضيح بخصوص ذلك …بعد سقوط الدولة العثمانية طالبت الجمهورية التركية الجديدة بولاية الموصل المتمثلة بمحافظة نينوى واربيل ودهوك والسليمانية وكركوك الحالية ، […]

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