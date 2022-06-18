الاتحاد الأوروبي: روسيا تعرض العالم لخطر المجاعة

2022/06/18 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا والقيود المفروضة على صادراتها.وستكون التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي و”معركة رواية وقائع” مع روسيا حول حقيقة العقوبات المفروضة على موسكو، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ.أكد […]

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