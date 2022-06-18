علاء عباس يعود إلى الزوراء

2022/06/18 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر مطلعة، أن علاء عباس، لاعب فريق القوة الجوية والمنتخب العراقي الأول لكرة القدم اتخذ قراره النهائي بمغادرة فريقه بعد أن قضى معه موسماً صعباً لم يحقق فيه أي إنجاز.

وأكدت المصادر، أن اللاعب علاء عباس قرر العودة إلى فريقه السابق الزوراء الذي تألق في صفوفه ووصل من خلاله إلى تشكيلة المنتخب العراقي الأول وأصبح من اللاعبين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة في العراق، كذلك خاض تجربة الاحتراف في الدوري البرتغالي من خلال بوابة الزوراء.

وأشارت إلى أن علاء عباس سيكون أول صفقة لفريق الزوراء، إذ بمجرد انتهاء مباريات الدوري العراقي الحالي سيتواجد عباس مع فريقه السابق، حيث توجد رغبة كبيرة من قبل إدارة النادي والطاقم التدريبي الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو، فضلاً عن جماهير النادي.من جانب آخر، قرر مدرب الزوراء أيوب أوديشو الاستغناء عن مهاجم الفريق زياد أحمد الذي انتقل إلى الزوراء في مدة الانتقالات الشتوية.



حيث من المؤمل أن يضم الزوراء مجموعة كبيرة من لاعبي الدوري العراقي وأيضاً بعض المحترفين الأجانب في الموسم المقبل، إذ تجري الآن مفاوضات سرية مع بعض اللاعبين لغرض ضمهم إلى الزوراء.

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