إصابة جنديين بانفجار في ديالى

2022/06/18 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة جنديين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اثناء عمليات تفتيش استهدفت دورية تابعة للجيش ضمن منطقة حاوي العظيم بديالى".وأشار إلى أن الانفجار "أسفر عن اصابة جنديين اثنين بجروح مختلفة".

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