سالم: أموال الامن الغذائي ستذهب الى وزارات فاسدة

2022/06/18 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عضو اللجنة المالية سجاد سالم، السبت، ان أموال قانون الأمن الغذائي ستذهب الى وزارات فاسدة، مبينا ان خرق القانون موجود على مرأى ومسمع الجميع.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وتساءل سالم في حديث لوكالة / المعلومة /، “ما الفائدة من إقرار قانون الدعم الطارئ […]

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